Росія готується відправити на Донбас черговий "гумконвой" 8 січня

Росія відправить чергову гуманітарну допомогу бойовикам на південний схід України 8 січня 2015 року. Про це заявив начальник Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії Віктор Яцуценко на нараді, передає Газета.ru.

«На 8 січня запланована відправка 11-го гуманітарного конвою», - сказав Яцуценко.

За словами чиновника, цього разу допомогу жителям Донбасу доставлять 120 одиниць техніки.

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Довідка УНІАН. Перший «гумконвой» в'їхав до України 22 серпня.

21 грудня більш як 180 вантажівок десятого російських «гумконвою» прибули до Донецька і Луганська.

22 грудня представники Наглядової місії ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гукове» і «Донецьк» у Ростовській області, заявили, що 21 грудня зафіксували 16 бензовозів з російського конвою.

У РНБО України заявляють, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє до України без її дозволу, «є тільки підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

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За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі устаткування і вугілля, а також тіла убитих в Україні російських солдатів.