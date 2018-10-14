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Порошенко: Україна готується до відсічі агресії РФ на Азові

13:21, 14 жовтня 2018
Політика
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За словами Порошенка, українська армія готується до відсічі російської агресії з морського напрямку на Азові / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

За словами Порошенка, Росія добре і цілеспрямовано підготувалася до «загарбницьких дій».

«Свою армію агресор зміцнював, а нашу через агентуру в українській владі постійно руйнував. Тим не менш, сконцентрувавши усі наявні ресурси, завдяки мужності воїнів та потужному волонтерському рухові, завдяки добровольцям ми з вами зупинили агресора», - наголосив глава держави.

Президент зауважив, що армія відновила боєздатність, набула бойового досвіду, наростила оперативні спроможності та покращила технічну оснащеність.

«Її характер загартований в запеклому збройному протистоянні з російським агресором», - підкреслив він.

За словами Порошенка, він в черговий раз переконався у високому професіоналізмі українських військових, коли відвідав і проінспектував багатонаціональні навчання «Чисте небо – 2018», в яких поряд з українськими задіяно понад 50 літаків з 8 країн-членів НАТО.

Президент також додав, що 12 жовтня побував на комплексних тактичних навчаннях з оборони морського узбережжя на Азові.

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«Переконався в високому рівні боєздатності наших Військово-морських сил, морської піхоти, бронетанкових підрозділів, артилерії, бомбардувальників, винищувачів, ударних вертольотів», - сказав він.

Порошенко зазначив, що українські військові на маневрах продемонстрували дуже високу якість виучки та готовність захищати та боронити держави.

«Ми готуємося до відсічі російської агресії з морського напрямку на Азові. Порох треба тримати напоготові», - наголосив президент.

«Кораблі і катери ВМС, прикордонники, Нацгвардія, повітряні сили, сухопутні підрозділи, своїми грамотним діями та рішеннями, майстерними маневрами, рішучими діями жорстко зустріли та знищили умовний десант противника. Відпрацювали на тверду «дванадцять», - розповів глава держави про перебіг навчань з оборони морського узбережжя.

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Теги: #агресія РФ#Петро Порошенко#Азовське море