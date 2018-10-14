Порошенко: Україна готується до відсічі агресії РФ на Азові

Президент наголосив, що армія відновила боєздатність, набула бойового досвіду, наростила оперативні спроможності та покращила технічну оснащеність.

Президент України Петро Порошенко заявив, що українська армія готується до відсічі російської агресії з морського напрямку на Азові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

За словами Порошенка, Росія добре і цілеспрямовано підготувалася до «загарбницьких дій».

«Свою армію агресор зміцнював, а нашу через агентуру в українській владі постійно руйнував. Тим не менш, сконцентрувавши усі наявні ресурси, завдяки мужності воїнів та потужному волонтерському рухові, завдяки добровольцям ми з вами зупинили агресора», - наголосив глава держави.

Президент зауважив, що армія відновила боєздатність, набула бойового досвіду, наростила оперативні спроможності та покращила технічну оснащеність.

«Її характер загартований в запеклому збройному протистоянні з російським агресором», - підкреслив він.

За словами Порошенка, він в черговий раз переконався у високому професіоналізмі українських військових, коли відвідав і проінспектував багатонаціональні навчання «Чисте небо – 2018», в яких поряд з українськими задіяно понад 50 літаків з 8 країн-членів НАТО.

Президент також додав, що 12 жовтня побував на комплексних тактичних навчаннях з оборони морського узбережжя на Азові.

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«Переконався в високому рівні боєздатності наших Військово-морських сил, морської піхоти, бронетанкових підрозділів, артилерії, бомбардувальників, винищувачів, ударних вертольотів», - сказав він.

Порошенко зазначив, що українські військові на маневрах продемонстрували дуже високу якість виучки та готовність захищати та боронити держави.

«Ми готуємося до відсічі російської агресії з морського напрямку на Азові. Порох треба тримати напоготові», - наголосив президент.

«Кораблі і катери ВМС, прикордонники, Нацгвардія, повітряні сили, сухопутні підрозділи, своїми грамотним діями та рішеннями, майстерними маневрами, рішучими діями жорстко зустріли та знищили умовний десант противника. Відпрацювали на тверду «дванадцять», - розповів глава держави про перебіг навчань з оборони морського узбережжя.