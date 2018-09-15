Росія прагне окупувати Азовське море так само, як окупувала Крим - Порошенко

Щоб зупинити небезпеку окупації Росією Азовського моря, необхідно запровадити санкції, вважає президент Петро Порошенко.

Росія прагне окупувати Азовське море так само, як окупувала Крим.

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Про це президент Петро Порошенко заявив в інтерв’ю The Washington Post, повідомляє прес-служба глави держави. «Це жорстке порушення міжнародного права, і ми не можемо це прийняти. Ми зміцнюємо наших військових там і порушуємо справу проти Росії в міжнародній постійній палаті третейського суду», - наголосив він.

Глава держави підкреслив, що Україна має абсолютно чіткий правовий статус в Азовському морі.

«Росія не має права атакувати або зупиняти наші судна, які перевозять товари та пасажирів з двох важливих портів України - Маріуполя та Бердянська. Якщо Росія не зупиниться, у нас є лише один інструмент – санкції», - зазначив Порошенко.

За його словами, санкції потрібні, щоб зупинити потенційну небезпеку російської окупації Азова.

«Якщо вони заблокують судно з українськими металопродуктами з Маріуполя на один день, то ціна збитків становитиме тисячі доларів», - сказав президент.

Крім того, росіяни постійно атакують українських рибалок в українських водах: арештовують їх, зупиняють і погрожують їм.

Він зазначив, що це частина гібридної війни проти України.

«Санкції зупиняють зростання ВВП Росії, вони зупиняють підвищення рівня життя в Росії та девальвують російську валюту. Російське керівництво платить дуже високу ціну за санкції, які можуть утримувати Росію за столом переговорів та припинити агресію», - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні та українські судна, які прямують з/до українських портів.

У Державній прикордонній службі зазначають, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - Угоди про співробітництво між Україною та РФ в Азовському морі і Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якісь підозри.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.

Крім того, Порошенко заявляв, що розраховує на підтримку міжнародних партнерів у посиленні тиску на РФ для зняття російської блокади в Азовському морі.

6 вересня РНБО затвердила комплекс заходів, спрямованих на захист національних інтересів у південних регіонах, акваторіях Азовського і Чорного морів.

Згідно з рішенням, планується посилення військово-морської присутності в Азовському морі, створення там корабельно-катерного угрупування ВМС, розбудова відповідної інфраструктури, забезпечення підрозділів берегової оборони новітньою високоточною ракетною зброєю тощо.