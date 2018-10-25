Європарламент закликав ЄС призначити спецпредставника у справах Криму та Донбасу

Відповідну законодавчу резолюцію сьогодні було схвалено на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

Європейський парламент закликає призначити спеціального представника Європейського Союзу у справах Криму та Донбасу.

Відповідну законодавчу резолюцію сьогодні було схвалено на засіданні Європарламенту у Страсбурзі (Франція).

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"Європейський парламент закликає віце-президента, високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки (Федеріку Могеріні) більш ретельно відстежувати розвиток безпекової ситуації в Азовському морі, беручи до уваги зростаючу імовірність виникнення конфлікту на порозі Європи, який може мати більш далекі наслідки для безпеки безпосередньо ЄС та його країн-членів", - наголошується у резолюції.

Водночас, депутати Європарламенту вважають, що "було би дуже доцільно призначити спеціального посланника ЄС для Криму та Донбасу, відповідальність якого поширюватиметься також на Азовське море".

Крім того, європарламентарії закликають Могеріні вжити необхідних кроків, щоби запропонувати розширити мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з метою спостереження за ситуацією в Азовському морі, і зокрема на тій ділянці моря, де спостерігається напруження. До того ж в Європарламенті відзначають необхідність, щоб СММ була або споряджена необхідними засобами для спостереження за ситуацією в морі, або була запроваджена окрема міжнародна моніторингова місія для спостереження за ситуацією в Азовському морі.

Європарламент також закликав усі країни-члени Європейського Союзу в Раді ЄС бути готовими посилювати санкції проти Російської Федерації в разі загострення ситуації в Азовському морі.