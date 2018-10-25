Європарламент закликає ЄС посилити санкції проти РФ в разі загострення ситуації в Азовському морі

Євродепутати висловлюють стурбованість щодо участі європейських компаній у спорудженні Керченського мосту.

Європейський парламент закликає усі країни-члени Європейського Союзу в Раді ЄС бути готовими посилювати санкції проти Російської Федерації в разі загострення ситуації в Азовському морі.

Відповідну законодавчу резолюцію сьогодні було схвалено на засіданні Європарламенту у Страсбурзі (Франція).

“Європейський парламент підкреслює, що Керченський міст був незаконно споруджений і вітає рішення Європейської Ради щодо запровадження обмежувальних заходів стосовно шести компаній, які були залучені до його побудови”, - йдеться у резолюції.

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“Європейський парламент наполегливо закликає віце-президента, високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки (Федеріку Могеріні) разом з країнами-членами ЄС у Європейській Раді чітко роз'яснити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені, якщо конфлікт у Азовському морі загостриться ще більше", - наголошують євродепутати.

Крім того, ЄП висловлює стурбованість щодо участі європейських компаній у спорудженні мосту через Керченську протоку, оскільки ця участь "свідомо чи несвідомо підриває санкційний режим ЄС". З цієї причини Європарламент закликає Європейську комісію вивчити та перевірити дотримання чинних обмежувальних заходів ЄС, а країни-члени закликає здійснити обмін інформацією стосовно того, чи відкриті кримінальні справи щодо випадків імовірних порушень санкційного режиму ЄС європейськими компаніями.

Раніше ДПСУ повідомила про загрозливу ситуацію в Азові – там сконцентровано вже понад 120 суден РФ.