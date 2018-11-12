Порошенко не контактував з Путіним у Парижі - Кремль

Російський та український президент не мали змоги потиснути одне одному руки.

Контактів президента РФ Володимира Путіна і президента України Петра Порошенка в Парижі не відбувалося.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Наскільки мені відомо - не було, наскільки мені відомо, вони не перетнулися», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи відбувся у Путіна і Порошенка в Парижі контакт «на ногах» або рукостискання.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко, Меркель і Макрон на зустрічі у Парижі 11 листопада наголосили на необхідності термінового поновлення процесу звільнення українських заручників на Донбасі.

За словами Порошенка, він обговорив з лідерами Франції та Німеччини питання звільнення українських політичних в’язнів, яких незаконно утримують у в'язницях РФ і в окупованому Криму. Як сказав Порошенко, «було наголошено на необхідності терміново повернутися до обміну наших героїв, зокрема, військових, солдатів, яких незаконно утримують на окупованій території на Донбасі».