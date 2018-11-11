Порошенко обговорив з Меркель і Макроном звільнення українських заручників на Донбасі

Лідери України, Німеччини та Франції обговорили питання звільнення українських політв’язнів, які незаконно утримуються у в’язницях РФ та в окупованому Криму.

Президент України Петро Порошенко, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон наголосили на необхідності терміново відновити процес звільнення українських заручників на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив журналістам за результатами тристоронніх переговорів з Меркель і Макроном у Парижі.

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За словами глави держави, він обговорив з лідерами Франції та Німеччини питання звільнення українських політичних полонених, які незаконно утримуються у в’язницях РФ та в окупованому Криму.

Порошенко зазначив, що «було наголошено на необхідності терміново повернутися до обміну наших героїв, у тому числі військових, солдат, які незаконно утримуються на окупованій території на Донбасі».

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що на переговорах ТКГ, які відбуваються в Мінську, немає жодного прогресу стосовно звільнення українських заручників.

Довідка УНІАН. 27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін українських заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на сході і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручники. Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.

Переговори щодо подальшого звільнення українських заручників досі тривають. Українська сторона регулярно наголошує, що бойовики саботують питання звільнення заручників.

13 вересня 2018 року Геращенко повідомила, що контрольовані Росією бойовики підтверджують утримання лише "двох десятків" українських заручників з понад 100 осіб, яких Україна вимагає звільнити.