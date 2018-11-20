Добкіна знову застукали в Раді на дивній поведінці (відео)

На відео можна побачити, що законодавець поводить себе дуже нервово: він хрускає пальцями, постійно почісується та сміється.

У Верховній Раді знову зафіксували дивну поведінку народного депутата від "Опоблока" Дмитра Добкіна.

На відео, опублікованому фотографом Яном Домбровським, видно, що законодавець веде себе дуже нервово: він хрускає пальцями, постійно почісується, аж сміється.

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При цьому, за словами фотографа, Добкін прийшов у Раду всього на 10 хвилин під час перерви, трохи посидів, після чого пішов.

До речі, за мотивами чергового "епічного" приходу Добкіна-молодшого на роботу ми створили для вас новий коуб.

А також пропонуємо згадати один із старих.

Нагадаємо, неадекватну поведінку нардепа в Раді на камери фіксують далеко не вперше. Нижче - підбірка відео з витівками Добкіна-молодшого.

Раніше Добкін заявляв, що хворіє і має проблеми неврологічного характеру". Він підкреслював, що "всі ми живі люди" і на відміну від багатьох здорових депутатів він не б'ється і нікого не ображає.