Добкін пояснив свою загадкову поведінку: у мене проблеми зі здоров'ям

Нардеп від "Оппоблоку" Дмитро Добкін прокоментував свою поведінку в Раді.

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"Жодних наркотичних або алкогольних речей я не вживав. Всі ми живі люди, всі ходимо під Богом. Дійсно, у мене є певні проблеми неврологічного характеру, але це стосується особисто мене. Це питання, пов'язані з моїм здоров'ям. На відміну від багатьох здорових депутатів, ні на кого в бійки я не кидаюся, нікого не ображаю. Це така тема, яку не хотілося б обговорювати", - цитує Добкіна "112 Україна".

Також Добкін-молодший заявив, що готовий пройти психіатричну або наркологічну експертизу за умови, що його колеги також таку експертизу пройдуть.

"Деякі депутати, які мене звинувачують з високих трибун, за два роки у ВР так обросли жиром, що коли я це бачу, то стає смішно, коли чую такі звинувачення на свою адресу. Особисто я займаюся спортом, веду здоровий спосіб життя і того ж бажаю всім іншим людям. Якби ті люди проходили її (експертизу, - ред.) разом зі мною, то я б не відмовився", - запевнив нардеп.

Також Добкін прокоментував інтерес туром за 135 тис. євро. За його словами, він тур не придбав.

"Це була одна з пропозицій. Я дійсно збираюся на новорічні канікули поїхати з сім'єю відпочивати. Чомусь вибрали найдорожчий варіант, хоча там були пропозиції в рази дешевше. На сьогоднішній день я ще нічого не купив. Якщо я щось придбаю, і журналісти це дізнаються, я із задоволенням надам інформацію. Як будь-яка нормальна людина, я б хотів поїхати якомога дешевше...Куди я поїду, я для себе ще не вирішив".

Як повідомляв УНІАН, нардеп від "Самопомічі" Семен Семенченко закликав Дмитра Добкіна скласти мандат за неадекватну поведінку.

Дмитро Добкін пройшов у Раду по 178 виборчому округу в Харківській області (місто Балаклея). За весь час свого депутатства він не вніс до парламенту жодного законопроекту. Раніше сьогодні в мережі було опубліковано відео з Добкіним.

1 листопада під час засідання Ради він читав повідомлення про турі за 135 тисяч євро, після чого сховався за колоною і випив води, ймовірно, запивши щось. Після цього він поводив себе нервово, ймовірно, як у стані наркотичного сп'яніння. Неадекватна поведінка нардепа в Раді на камери фіксують не вперше.