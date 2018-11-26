ВР ухвалила постанову про призначення виборів президента на 31 березня 2019 року

За дане рішення проголосували 298 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила постанову про призначення виборів президента України на неділю, 31 березня 2019 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 298 народних депутатів України.

Голова ВР Парубій зазначив, що саме він вніс проект цієї постанови, «щоб зняти будь-які запитання в домисли щодо проведення виборів президента України».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада також підтримала законопроект про введення на території деяких областей України воєнного стану строком на 30 днів.