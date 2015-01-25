Рада ЄС 26 січня розгляне питання безпеки України й тиску на Росію

У понеділок, 26 січня, має відбутися засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу, на якому буде розглянуто питання безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

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”У понеділок, завтра, має пройти засідання міністрів закордонних справ ЄС, де будуть скоординовані подальші дії щодо забезпечення безпеки України і збільшення тиску на РФ”, - сказав президент.