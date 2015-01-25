Рада ЄС 26 січня розгляне питання безпеки України й тиску на Росію
13:32, 25 січня 2015Політика
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26 січня має відбутися засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС, на якому буде розглянуто питання безпеки України.
Порошенко анонсував засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС / Фото УНІАН
У понеділок, 26 січня, має відбутися засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу, на якому буде розглянуто питання безпеки України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони.
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”У понеділок, завтра, має пройти засідання міністрів закордонних справ ЄС, де будуть скоординовані подальші дії щодо забезпечення безпеки України і збільшення тиску на РФ”, - сказав президент.
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