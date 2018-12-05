Рішення щодо продовження воєнного стану залежатиме від дій Росії - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що також можна розглядати питання про дострокове припинення воєнного стану у разі нормалізації ситуації.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що ухвалення рішення щодо продовження чинності правового режиму воєнного стану залежатиме від дій Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ сьогодні у Києві.

Читайте такожВибори 23 грудня у ОТГ неможливо провести в 10 областях через воєнний стан

"Я думаю, що продовження/не продовження (воєнного стану) залежить тільки від дій Росії. Якщо ми не будемо відчувати жодних загроз, то ніяких підстав для продовження воєнного стану немає. Також, якщо ситуація нормалізується, можливо розглядати і дострокове його припинення", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з 26 листопада на 30 діб запроваджено воєнний стан у 10 областях України, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.