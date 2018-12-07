Порошенко прокоментував відставку Меркель з посади голови ХДС

Президент Петро Порошенко розраховує, що новобраний голова німецької партії Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер підтримуватиме Україну у відсічі російській агресії і відновленні територіальної цілісності.

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Про це глава держави написав у Twitter.

Зокрема, президент України привітав Аннегрет Крамп-Карренбауер з обранням на посаду голови Християнсько-демократичного союзу.

«Розраховую на особисту підтримку Аннегрет Крамп-Карренбауер України у впровадженні євроорієнтованих реформ та відсічі російської агресії і відновленні територіальної цілісності нашої держави задля зміцнення миру та безпеки на європейському континенті», - додав Порошенко.