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Порошенко прокоментував відставку Меркель з посади голови ХДС

20:04, 07 грудня 2018
Політика
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REUTERS

Президент Петро Порошенко розраховує, що новобраний голова німецької партії Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер підтримуватиме Україну у відсічі російській агресії і відновленні територіальної цілісності.

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Про це глава держави написав у Twitter.

Зокрема, президент України привітав Аннегрет Крамп-Карренбауер з обранням на посаду голови Християнсько-демократичного союзу.

«Розраховую на особисту підтримку Аннегрет Крамп-Карренбауер України у впровадженні євроорієнтованих реформ та відсічі російської агресії і відновленні територіальної цілісності нашої держави задля зміцнення миру та безпеки на європейському континенті», - додав Порошенко.

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Теги: #Порошенко#Меркель