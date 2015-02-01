В Україні створять єдиний реєстр сімей загиблих в зоні АТО військових

Про це глава уряду заявив на нараді за участю глави Міноборони Степана Полторака, начальника Генштабу Віктора Муженка та голови Держприкордонслужби Віктора Назаренка, повідомляє «Українська правда».

"Робимо єдиний реєстр по всіх службах: Міноборони, Нацгвардія, прикордонники, СБУ, Служба з надзвичайних ситуацій, Державна служба спецтранспорту, - всіх, хто брали участь в АТО і загинули при виконанні службового обов’язку", - зазначив Яценюк.

Читайте такожПорошенко підписав указ про медаль "Захиснику Вітчизни"

Координацію роботи глава уряду запропонував покласти на Міністерство оборони.

Також Яценюк зазначив, що уряд разом з обласними держадміністраціями підготує окремий проект постанови щодо фінансування придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців.