Понад 6,3 тисячі бійців АТО отримали статус учасника бойових дій

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в.о. речника Генштабу Збройних сил Владислав Селезньов.

”На сьогодні статус учасника бойових дій отримали 6 тис. 337 військовослужбовців та працівників Збройних сил України - учасників антитерористичної операції”, - сказав Селезньов.

Читайте такожЗ березня міліція почне розшукувати ухильників від армії - ГенштабЗа його словами, на сьогодні для розгляду питання про присвоєння такого статусу направлено матеріали ще стосовно 1003 військовослужбовців.