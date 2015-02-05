Керрі: Росія повинна виконати мінські домовленості і припинити агресію проти України

Про це державний секретар США Джон Керрі сказав в рамках спільної заяви з президентом Петром Порошенком сьогодні в Києві.

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Джон Керрі відзначив, що під час переговорів з Петром Порошенком найважливішим питанням була невпинна агресія Росії на сході України. "Ми не шукаємо конфронтації з Росією, і ніхто цього не робить - ні президент Порошенко, ні США, ні Євросоюз. Ми дуже сподіваємося, що Росія змінить свій курс для того, щоб було дипломатичне вирішення ситуації. Це те, чого ми хочемо", - наголосив Джон Керрі.

"Наш вибір – це дипломатичне і мирне вирішення питання", - підкреслив Джон Керрі. У зв'язку з цим він наголосив, що Росія повинна сісти за стіл переговорів для того, щоб досягти політичного розв’язання конфлікту на Донбасі.

Крім цього держсекретар зазначив, що "ми не можемо закрити очі на поставки танків, які надходять через українсько-російський кордон на Донбас. Ми також не можемо закрити очі на російських бойовиків, які воюють на сході без знаків розпізнавання, а також на те, що Росія очолює незаконні угрупування сепаратистів на полі бою. Ми не можемо закрити очі на сучасні ракети і сучасні радарні можливості та інші військові можливості в технологічному плані, які Росія переправляє через кордон, через суверенну лінію". Він зазначив, що такі дії Росії порушують мінські угоди щодо необхідності розпочати дотримання сталого режиму припинення вогню.

Держсекретар підкреслив, що США очікують від Росії виведення військ зі сходу України та звільнення всіх заручників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Києва також прибудуть канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд з новим мирним планом. Після візиту у Київ вони поїдуть у Москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.