Столтенберг відповів Путіну про "натовський легіон": іноземні війська в Україні є, але вони російські

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів.

"Заява про те, що в Україні є натівські легіони – це нонсенс. Немає ніяких натівських легіонів. Іноземні війська в Україні – це російські", - заявив він у понеділок в Брюсселі по завершенні позачергового засідання Комісії Україна-НАТО, передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожСтолтенберг проведе закриту зустріч з МогерініЗа його словами, в цьому і полягає проблема, що в Україні присутні російські війська, а Росія підтримує сепаратистів технікою, постачання якої значно зросло.

"Ми говоримо про важке озброєння різного типу", - сказав Столтенберг.

Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив, що в Україні воює не українська армія, а "іноземний легіон" НАТО, метою якого є "геополітичне стримування" Росії, яке не відповідає національним інтересам українського народу.