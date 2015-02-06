Рада ЄС з закордонних справ прийме новий санкційний список без обговорення
Рада ЄС з питань закордонних справ не планує обговорювати ситуацію в Україні, це буде залежати від розвитку подій, але прийме рішення про додатковий список індивідуальних санкцій.
Про це в Брюсселі напередодні засідання, яке відбудеться в понеділок, повідомив високопоставлений європейський дипломат, передає власний кореспондент УНІАН.
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"На цьому засіданні ситуація в Україні обговорюватися не буде, хоча це буде залежати від розвитку подій і дипломатичних зусиль Німеччини і Франції, і якщо буде необхідно, то високий представник ЄС запропонує обговорити ситуацію в Україні", - зазначив він.
За словами європейського функціонера, високий представник ЄС Федеріка Могеріні має намір говорити про Україну в своєму вступному слові.
Він також повідомив, що Рада прийме новий додатковий список індивідуальних санкцій пунктом А (без обговорення).