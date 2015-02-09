Рада має намір покращити забезпечення військовослужбовців - депутат

Про це заявив голова Комітету, член фракції «Народний фронт» Сергій Пашинський, відповідаючи на питання журналістів після завершення Погоджувальної ради.

«Пророблена серйозна робота. На цьому тижні багато законопроектів щодо грошового забезпечення, по гарантіях тих, хто в полоні є заручниками, тощо», - заявив Пашинський.

Відповідаючи на уточнююче питання щодо конкретних цифр, представник «Народного фронту» сказав: «У нас зараз іде війна. Питання грошового забезпечення визначатиметься фінансовими можливостями Кабміну, вони зараз дуже скромні. Але я упевнений, що ця проблема за один день не вирішується, тому будемо вирішувати по мірі можливостей».

Сергій Пашинський також прокоментував законопроект №1771, який зніме заборону на участь в АТО народних депутатів.

За його словами, наразі є багато різних інсинуацій, проте ряд народних депутатів висловлює готовість стати на захист Батьківщини.

«Ми надаємо їм таку можливість, подавши відповідний законопроект», - резюмував Пашинський.