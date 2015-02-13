Суд продовжив термін арешту колишньому меру Слов'янська Нелі Штепі до 14 квітня

20:10, 13 лютого 2015
Політика
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Червонозаводський районний суд Харкова продовжив термін арешту колишній меру Слов'янська Донецької області Нелі Штепі, яку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України, до 14 квітня 2015 року.

Штепа / ТСН

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняв сьогодні суддя за результатами підготовчого засідання у справі Штепи.

Суддя зазначив, що ні захист екс-мера, ні прокуратура клопотань про зміну запобіжного заходу не заявляли. Тому запобіжний захід продовжений автоматично.

"Вважати продовженим термін утримання під вартою Штепи до 14 квітня 2015 року включно", - сказав суддя.

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Він також призначив справу до розгляду по суті на 23 лютого, початок засідання о 14.30.

Під час попереднього засідання суддя задовольнив клопотання захисту Штепи та прокуратури про виклик як свідків на судове засідання близько 60 осіб, у тому числі колишнього голови Донецької облдержадміністрації Сергія Тарути.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за інформацією МВС, у Слов'янську викрали колишнього заступника Штепи.

Довідка УНІАН. Колишнього мера Слов'янська Донецької області Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня їй було оголошено остаточну підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

Екс-мера міста обвинувачують у закликах до зміни кордонів України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області від України, у створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. 31 жовтня прокуратура передала обвинувальний акт до суду. Справу розглядає Червонозаводський районний суд Харкова.

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