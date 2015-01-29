У Слов`янську викрали колишнього заступника Штепи - МВС



Про це повідомляє прес-служба Слов`янського МВ ГУ МВС України у Донецькій області.

Зазначається, що повідомлення про зникнення Кульматицького надійшло від його дружини. За її даними, чоловік був викрадений невідомими, які мали при собі зброю.

Зокрема, у заяві сказано, що Кульматицький безслідно зник увечері 28 січня. Його викрали разом з власним автомобілем, коли він під`їхав до свого будинку. Місцезнаходження зниклого на даний момент невідомо.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Правоохоронцями проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних, та встановлення місцезнаходження викраденої особи.

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Довідка УНІАН. Колишнього мера Слов`янська Донецької області Штепу було затримано у липні 2014 року за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

Екс-мер міста обвинувачується в закликах до зміни кордонів України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. 31 жовтня прокуратура передала обвинувальний акт в суд. Справу розглядає Червонозаводський районний суд Харкова.

18 серпня народний депутат від “Батьківщини” Андрій Павловський закликав СБУ перевірити діяльність деяких посадових осіб органів місцевого самоврядування східних областей України на предмет їхньої співпраці із терористами.

Зокрема, за даними Павловського, Кульматицький був “правою рукою Штепи”, керував схемами відмивання бюджетних коштів та забезпечував домовленості “ДНР” з місцевою владою.