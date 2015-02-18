Радником Яресько став колишній віце-прем'єр Словаччини
02:37, 18 лютого 2015Політика
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Колишній міністр фінансів та віце-прем'єр-міністр Іван Міклош призначений радником міністра фінансів Наталії Яресько з питань податкової системи, децентралізації і загальної реорганізації державних фінансів
Радником Яресько став колишній віце-прем'єр Словаччини / zn.ua
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Іван Міклош був міністром приватизації в Словаччині в 1991-1992 роках, віце-прем'єром - міністром економіки Словаччини в 1998-2002 роках, міністром фінансів в 2002-2006 і 2010-2012 роках.
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Також він депутатом Народної Ради Словаччини в 2006-2010 роках.
В даний час є членом консультативної ради групи економістів VoxUkraine.
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