Радником Яресько став колишній віце-прем'єр Словаччини

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Іван Міклош був міністром приватизації в Словаччині в 1991-1992 роках, віце-прем'єром - міністром економіки Словаччини в 1998-2002 роках, міністром фінансів в 2002-2006 і 2010-2012 роках.

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Також він депутатом Народної Ради Словаччини в 2006-2010 роках.

В даний час є членом консультативної ради групи економістів VoxUkraine.