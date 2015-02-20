На Марш гідності до Києва приїде до 10 глав держав і урядів - АП

Про це в інтерв'ю "5 каналу" заявив заступник глави адміністрації президента України Валерій Чалий, пише ZN.UA.

"Вже зараз є підтвердження про участь семи глав держав і урядів. Я думаю, що буде до десяти глав держав і урядів, а країн буде набагато більше", - .

При цьому, за словами Чалого, українська сторона не робила конкретних запрошень, а просто повідомила лідерів країн про проведення маршу.

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"Це було відкрите запрошення, я хочу підкреслити, що ми не запрошували конкретно президентів, глав урядів, ні. Ми просто сказали, що у нас буде Марш гідності, в якому ви можете взяти участь".

За словами Чалого, лідери країн, таким чином, демонструють не тільки солідарність, але і готовність до спільних дій з Україною.

Сьогодні президент Європейської Ради Дональд Туск підтвердив, що прийняв запрошення президента України відвідати Київ у неділю, 22 лютого, для участі в Марші Гідності.