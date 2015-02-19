Порошенко запропонував ЄС направити місію військових експертів на Донбас

Про це мова йшла під час телефонної розмови президента Петро Порошенка і президента Європейської Ради Дональда Туска, повідомляє прес-служба глави держави.

Читайте такожТуск вважає «нормандський формат» найефективнішим форматом переговорів

Також Петро Порошенко та Дональд Туск обговорили ситуацію на Донбасі та стан реалізації мінських домовленостей. Президент України відзначив, що знищення міста Дебальцеве бойовиками та продовження артилерійських обстрілів, зокрема в районах донецького аеропорту, Первомайська, Маріуполя та Горлівки, не свідчать про стале припинення вогню, а відтак про готовність сторін послідовно виконувати мінські домовленості. Президент України повідомив, що задля сприяння виконання цих домовленостей, РНБО прийняло рішення звернутися до Ради Безпеки ООН та Ради ЄС с проханням направити в Україну миротворчий контингент.

Співрозмовники обговорили можливі шляхи реагування на ситуацію та можливість запровадження подальших обмежувальних заходів щодо Росії з боку Євросоюзу.

Президент Європейської Ради підтвердив, що він прийняв запрошення президента України відвідати Київ у неділю 22 лютого для участі у Марші Гідності, де співрозмовники продовжать діалог щодо подальших дій, підкреслюється в повідомленні.