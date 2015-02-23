Євродепутат: зброю Україні повинні надати Британія, Франція і США

Про це сказав депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський в ефірі Radio Lodz, передає "ЄвроПравда".

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За його словами, події навколо Дебальцевого і те, що сепаратисти намагаються пробити собі дорогу в Крим через Маріуполь, показують, що шанс, даний Мінськом-2, Росія не використала. "Тому в Брюсселі повинні зрозуміти, що настав час чергових, більш важких санкцій і інших заходів. І тут я маю на увазі поставки зброї", - сказав євродепутат.

Потрібно перейти від політики замирення до політики стримування, цього можна досягти, за його словами, з допомогою секторальних санкцій.

Що стосується поставок зброї, то депутат переконаний, що поставляти його повинні ті країни, які його мають. "Тут мова йде про високотехнологічну зброю: високоточні ракети, протитанкові, протиповітряні засоби - зброя, яку в Європі мають головним чином французи, англійці. І американці", - зазначив Яцек Саріуш-Вольський.

Однак, за його словами, це не питання компетенції ЄС, кожна країна-член повинна сама вирішувати, постачати або не постачати зброю Україні. У той же час він нагадав, що в липні 2014 року ЄС скасував ембарго на поставки зброї країнами-членами.

"Було б добре, якби з'явилася коаліція держав, які готові постачати зброю", - зазначив Яцек Саріуш-Вольський.