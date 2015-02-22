Геращенко: Європа оголосила негласне ембарго на постачання зброї в Україну

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав радник голови МВС, нардеп Антон Геращенко.

"Загалом Україна може забезпечити себе зброєю і військовими технологіями приблизно на 35-40%. Решту потрібно закуповувати за кордоном. Європа фактично оголосила негласне ембарго на поставки будь-якого озброєння в Україні. Чехія раніше поставляла капсули для пістолетних патронів, відмовилася поставляти і їх", – повідомив він.

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За словами депутата, США поставили в Україну тільки невелику кількість станцій контрбатарейної боротьби, що не поміняло і не могло докорінно змінити ситуацію на фронті. Водночас Росія загрозливими темпами продовжує поставляти в Донбас важке озброєння і всі види матеріально-технічного забезпечення.

Геращенко повідомив, що власним коштом вирушає в Об'єднані Арабські Емірати на виставку озброєнь IDEX-2015, щоб "допомогти знайти небоягузливих постачальників озброєння і спецтехніки для української армії".