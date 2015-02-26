В Мін'юсті кажуть, що зібрали достатньо доказів для ЄС проти режиму Януковича

Про це в ефірі "5 каналу" заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова, пише Lb.ua.

З її слів, зібрана правоохоронними органами доказова база злочинів є і містить достатню кількість фактів, на які зможуть опиратися європейські партнери України в питанні продовження дії адресних санкцій проти чиновників і посадових осіб режиму Януковича.

Нагадаємо, 12 січня Інтерпол оголосив Віктора Януковича в розшук за звинуваченням у зловживанні владою і вбивстві. Раніше його було оголошено в міждержавний розшук МВС.

Янукович утік з Києва в ніч на 22 лютого 2014 року і незабаром остаточно залишив Україну. Того ж дня Рада визнала його таким, що самоусунувся від виконання своїх обов'язків, і призначила в.о. президента Олександра Турчинова. Разом з тим, Янукович у своїх заявах продовжує говорити, що є легітимним президентом України, оскільки в країні, за його словами, стався переворот.

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Раніше в лютому Росія відмовилася видати Януковича. Віктор Янукович - фігурант щонайменше шести кримінальних справ. Серед іншого його підозрюють у причетності до масових убивств мітингувальників під час Євромайдану. Верховна Рада позбавила Януковича звання президента України.