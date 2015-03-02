Контактна група по Донбасу завтра проведе скайп-конференцію

Про це прес-секретар представника України в групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила в Facebook.

«Члени Тристоронньої контактної групи – Хайді Тальявіні, Леонід Кучма, Михайло Зурабов – провели сьогодні робочу зустріч. Під час розмови обговорили питання припинення вогню і відведення важких видів озброєння», - написала Оліфер.

Читайте такожКучма повідомив про засідання Тристоронньої контактної групи щодо Мінських угод

За її словами, найближче засідання групи у форматі скайп-конференції відбудеться завтра.