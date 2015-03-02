Контактна група по Донбасу завтра проведе скайп-конференцію
18:31, 02 березня 2015Політика
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Учасники Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі сьогодні обговорили питання припинення вогню і відведення важких видів озброєння.
Члени контактної групи провели сьогодні робочу зустріч / УНІАН
Про це прес-секретар представника України в групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила в Facebook.
«Члени Тристоронньої контактної групи – Хайді Тальявіні, Леонід Кучма, Михайло Зурабов – провели сьогодні робочу зустріч. Під час розмови обговорили питання припинення вогню і відведення важких видів озброєння», - написала Оліфер.
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За її словами, найближче засідання групи у форматі скайп-конференції відбудеться завтра.
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