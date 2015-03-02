Бойовики "ЛНР" заявили про повне відведення важкої зброї
Бойовики "ЛНР" заявляють про те, що повністю завершили відведення важких озброєнь за лінію розмежування.
Про це повідомляє 112.ua з посиланням на повідомлення "ЛНР".
"Станом на 1 березня "Народна міліція" "ЛНР" повністю завершила відведення важкого озброєння у відповідності з Мінськими угодами. Відведення проводилося під контролем і в присутності представників місії ОБСЄ за лінію розмежування", - заявили в ЛНР.
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При цьому, згідно з повідомленням, бойовики заявили, що "навіть з урахуванням відводу важкого озброєння, боєздатність "Народної міліції" залишається на високому рівні".
Як повідомляв УНІАН, раніше бойовики "ДНР" заявили про завершення відведення важких озброєнь за лінію розмежування.