Бойовики "ЛНР" заявили про повне відведення важкої зброї

16:10, 02 березня 2015
Війна
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Бойовики "ЛНР" заявляють про те, що повністю завершили відведення важких озброєнь за лінію розмежування.

REUTERS

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на повідомлення "ЛНР".

"Станом на 1 березня "Народна міліція" "ЛНР" повністю завершила відведення важкого озброєння у відповідності з Мінськими угодами. Відведення проводилося під контролем і в присутності представників місії ОБСЄ за лінію розмежування", - заявили в ЛНР.

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При цьому, згідно з повідомленням, бойовики заявили, що "навіть з урахуванням відводу важкого озброєння, боєздатність "Народної міліції" залишається на високому рівні".

Як повідомляв УНІАН, раніше бойовики "ДНР" заявили про завершення відведення важких озброєнь за лінію розмежування.

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