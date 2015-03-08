Бойовики привітали Меркель з 8 березня і попросили грошей

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на сайти сепаратистів.

«Від імені всіх чоловіків Донбасу вітаю Вас з Міжнародним жіночим днем. Бажаю Вам і Вашим близьким всього найкращого і прошу Вас звернути увагу на тяжке становище жінок нашої республіки. Матері не отримують належних їм за законами України допомог та соціальних гарантій. Пенсіонерки не можуть отримати пенсію від України – країни, на яку вони відпрацювали сповна весь передбачений стаж», – написав Пургін.

Читайте такожКиїв готовий до діалогу тільки з обраними на виборах представниками Донбасу - МЗС«Прошу Вас натиснути на Порошенка і Яценюка і змусити їх виконувати закони України. Адже вони вважають Донбас територією саме цієї країни. Але якщо для них наша Донецька народна республіка – чужа земля поза законом, а ми, жителі Донбасу, вороги, яких треба бомбити і морити голодом, то нехай тоді будуть послідовні до кінця і офіційно визнають нашу незалежність від України», – додав Пургін.

У канцелярії німецького канцлера цю інформацію наразі не коментують.

Раніше в уряді України заявили, що не фінансуватимуть підконтрольні бойовикам території без гарантій адресності виплат. Пенсії та соціальні пільги жителям цих регіонів Донбасу обіцяли виплатити, щойно території перейдуть під контроль української влади.