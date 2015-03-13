Гройсман підпише закон про заборону російських серіалів наступного тижня

Про це він сказав в прямому ефірі телеканалу "1+1", повідомляє ГОРДОН.

За його словами, після прийняття закону у ВР надійшла скарга від Опозиційного блоку, і це завадило підписати закон.

Гройсман розповів, що ця скарга вже була розглянута на Регламентному комітеті, і в середу її розгляне парламент. "Після того, відкривається шлях до підписання, відповідно до законів України, що я і повинен зробити на наступному тижні", - сказав спікер.

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10 березня Гройсман повідомив, що не підписав закон про заборону російських серіалів через технічні проблеми.

Рада прийняла закон, який забороняє трансляцію фільмів і серіалів, які прославляють країну-агресора, 5 лютого.