Гройсман підпише закон про заборону російських серіалів наступного тижня
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що підпише закон про заборону російських серіалів наступного пленарного тижня.
Про це він сказав в прямому ефірі телеканалу "1+1", повідомляє ГОРДОН.
За його словами, після прийняття закону у ВР надійшла скарга від Опозиційного блоку, і це завадило підписати закон.
Гройсман розповів, що ця скарга вже була розглянута на Регламентному комітеті, і в середу її розгляне парламент. "Після того, відкривається шлях до підписання, відповідно до законів України, що я і повинен зробити на наступному тижні", - сказав спікер.
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10 березня Гройсман повідомив, що не підписав закон про заборону російських серіалів через технічні проблеми.
Рада прийняла закон, який забороняє трансляцію фільмів і серіалів, які прославляють країну-агресора, 5 лютого.