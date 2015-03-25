Відставка Коломойського. Думки та коментарі

У ніч з 24 на 25 березня президент України Петро Порошенко задовольнив прохання Ігоря Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської ОДА. Відповідний указ глава держави підписав під час зустрічі з ним. Після публікації указу на сайті глави держави почалося обговорення неординарного кадрового рішення Порошенко.

Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій

«У зв'язку з відставкою голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Ігоря Коломойського, відкриються проблеми, пов'язані з утриманням стабільності в Дніпропетровській області, яка примикає до зони АТО.

Щоб не допустити вакууму влади у зв'язку з відставкою Дніпропетровського губернатора, президентська команда блискавично призначила нового виконуючого обов'язки голови ОДА Валентина Резніченко, який ще не встиг освоїтися на посаді губернатора Запорізької області. Це свідчить про коротку кадрову лавку президентської команди для того, щоб заповнити вакуум адміністративного та політичного контролю на сході і півдні України».

Євген Шевченко, начальник КШМ у батальйоні «Донбас»

У мене є своя думка щодо будь-якого питання. Ну, або майже будь-кого. А тому, у кого з особистою думкою проблеми, сто... Posted by Євген Шевченко on 25 Березень 2015 р.

Віктор Небоженко, керівник соціологічної служби «Український барометр»

«Дніпропетровська область залишиться під впливом Коломойського, тому що за рік сформувалася нова військово-політична Дніпропетровщина, і для того, щоб стати лідером Дніпропетровська, потрібно пройти цей літній шлях. Київ хоче цього чи ні, йому доведеться враховувати позицію Коломойського і в реформах економіки і політики, і в боротьбі з російським агресором. Коломойський все одно залишиться на політичній сцені, незалежно від того, буде він губернатором чи ні».

Анатолій Гриценко, український політик, екс-міністр оборони

Президент має почати деолігархізацію з Порошенка - тоді повірять!Президент зараз отримав шанс замахнутися на супер-зав... Posted by Анатолій Гриценко on 24 Березень 2015 р.

Володимир Фесенко, голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента»

«Я думаю, що указ президента про звільнення Коломойського з посади керівника ОДА, але за бажанням самого Коломойського, є взаємоприйнятним компромісом, це конструктивна і цивілізована форма вирішення того конфлікту, який ми бачили всі останні дні, враховуючи зустріч Коломойського з Порошенком, яка передувала цьому указу.

Я думаю, що у Коломойського і його команди досить багато можливостей зберегти свої позиції і навіть зміцнити їх на місцевих виборах. Ми ще не знаємо, але я ризикну спрогнозувати, що, швидше за все, команда Коломойського спробує здобути більшість депутатських мандатів в облраді і міській раді Дніпропетровська. Думаю, що люди Коломойського також спробують пройти і зміцнити ради багатьох інших регіонів. Він залишиться досить впливовим гравцем».

Андрій Парубій, перший заступник голови Верховної Ради

«Я переконаний, що найважчі часи минули. Коломойський, незалежно від того, на якій посаді він буде знаходитися, поза посад, буде і надалі докладати максимум зусиль для того, щоб скріплювати область. Я вважаю, що спільними зусиллями ми ситуацію в Дніпропетровську, як і в інших областях, не тільки утримаємо, а вона і залишиться плацдармом боротьби за єдину Україну».

Мустафа Найєм, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка»

Не відчуваю ніякої радості від звільнення Ігоря Коломойського. Це логічний кінець протистояння влади з олігархом, ... Posted by Mustafa Nayyem on 25 Березень 2015 р.

Антон Геращенко, депутат і радник міністра внутрішніх справ

«Коломойський і його команда - Геннадій Корбан, Борис Філатов, Святослав Олійник та багато інших дніпропетровських патріотів, яких вони об'єднали, здійснили справжній подвиг навесні і влітку минулого року, коли не дали проросійським силам влаштувати шабаш не тільки в Дніпропетровській, але і Запорізькій областях.

Кажуть, що в Дніпропетровську не було штурмів ОДА на відміну від Донецька, Луганська, Харкова тому, що ряд російських агентів намічених ГРУ на роль дніпропетровських Губарєвых, Болотових і Безлеров, відразу після призначення Коломойського були вивезені на прогулянку в ліс, де з ними було проведено роз'яснювальну роботу на предмет того, як треба любити Україну. І загрозу сепаратизму в Придніпров'ї як рукою зняло».

Сергій Іванов, український блогер

"Не відчуваю ніякої радості від звільнення Ігоря Коломойського", - пише Mustafa Nayyem. І це правильно. Його испыт... Posted by Sergii Ivanov on 25 Березень 2015 р.

Сергій Пашинський, народний депутат від «Народного фронту»

«Без сумнівів, Ігор Валерійович Коломойський у важкий для держави час став на цю посаду, він витримав цей удар. І на скільки я розумію, у Президента немає претензій до голови Дніпропетровської ОДА. У Президента, так як і у міністра внутрішніх справ і голови СБУ, є претензії до озброєних людей, які розповідають, що вони нікому не підкоряються».

Тарас Березовець, політолог

«Рішення Порошенка задовольнити прохання про відставку Коломойського може стати поворотним у кар'єрі самого президента. Порошенко - людина компромісів, на відміну від того ж Коломойського. І тому Петро Олексійович до останнього уникав відкритої конфронтації з харизматичним олігархом.

Відправивши Ігоря Коломойського у відставку за взаємною згодою, Порошенко одночасно зміцнив себе як сильного гравця, уникнув війни з сильним противником і капіталізував свою легітимність в очах Заходу. Одночасно з цим, поставивши на місце Коломойського, Порошенко не залишив собі вибору. Тепер він повинен буде довести лінію "закон один для всіх" щодо решти олігархів».

Борис Філатов, позафракційний народний депутат

Не хотів писати, але все ж. Щоб всяка шваль не злорадствовала.1. Голова ДнепрОГА подав прохання про відставку, П... Posted by Borys Filatov on 24 Березень 2015 р.

Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології

"В Україні досить сильні антиолігархічні настрої, тому, можливо, що відставка матиме і позитивний відгук у суспільстві. Але буде і сильна диференціація по регіонах в оцінці цієї події. Дійсно, коли в таких важких умовах Коломойський все ж таки забезпечував стабільність в певних регіонах, здається, що це - не дуже вдалий час, щоб розбиратися з олігархами. Хоча, немає враження, що ми маємо всю інформацію, за якою можемо робити судження.

Коломойський з подачі деяких каналів виглядає як людина дуже різка і знахабніла. Але зараз і немає такого, що імідж Порошенка і Коломойського є рівнозначними і що суспільство врешті скаже - "чума на оба ваши дома", тому що у суспільства є претензії до Порошенка, і комунікація його з суспільством теж відбувається не зовсім зрозуміло. Наприклад, у п'ятницю звинуватили Яценюка і декілька днів ніхто ніяк на це реагував. Тому я б не брався оцінювати громадську думку щодо цього".

Володимир Парасюк, позафракційний народний депутат України

Декілька останніх днів спостерігаю за тим, що відбувається в країні і намагаюсь розібратись у ситуації, яка склалась. Вс... Posted by Володимир Парасюк - Volodymyr Parasyuk on 25 березня 2015 р.

Дмитро Тимчук, координатор групи «Інформаційний Спротив», народний депутат

«Від керівництва терористичних організацій ми чули заклики безпосередньо Коломойському створювати свою республіку, але це більше розраховано не на Коломойського, а на місцеве населення. Тобто, це спроба дестабілізувати ситуацію. Сам Коломойський рік тому, коли українські збройні формування й держструктури були деморалізовані після Майдану, зробив ставку на те, щоб підтримувати єдність України, й він таким чином намагався захистити свої активи.

Цілі Коломойського збігалися й збігаються з об'єктивними інтересами України. Я не думаю, що Коломойський, які б він важелі впливу не мав на добровольчі формування, що він буде розхитувати ситуацію в Україні, оскільки це не на його користь».

Юрій Бутусов, головний редактор Цензор.нет

Судя по личности нового губернатора Днепропетровской области, в ключевом регионе юго-востока Украины решили навести такой же порядок, как в Нацбанке, Генштабе, и Нацкомиссии по регулированию энергетики. Posted by Юрий Бутусов on 24 березня 2015 р.

Роман Шрайк, засновник durdom.in.ua.

я не хотел, чтобы коломойский уходил в отставку.но вчера вечером послушал запись его разговора с главой нафтогаза и по... Posted by Роман Шрайк on 25 березня 2015 р.

Зоя Казанжи, радник голови Одеської обласної адміністрації.