Порошенко сьогодні представить нового в.о. голови Дніпропетровської ОДА
11:23, 26 березня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко в четвер, 26 березня, у Дніпропетровську представить нового виконувача обов'язків керівника Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка.
Порошенко сьогодні представить Резніченка як нового в.о. голови Дніпропетровської ОДА / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської ОДА, представлення відбудеться сьогодні в рамках наради президента з активом області, яка розпочнеться о 16 годині.
На заході також очікується участь екс-голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського. Після наради очікується спільний брифінг для ЗМІ.
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Як повідомляв УНІАН, 24 березня Порошенко задовольнив прохання Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської ОДА. За інформацією прес-служби президента, в. о. голови Дніпропетровської ОДА буде призначено Валентина Резніченка.
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