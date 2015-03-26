Порошенко сьогодні представить нового в.о. голови Дніпропетровської ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської ОДА, представлення відбудеться сьогодні в рамках наради президента з активом області, яка розпочнеться о 16 годині.

На заході також очікується участь екс-голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського. Після наради очікується спільний брифінг для ЗМІ.

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Як повідомляв УНІАН, 24 березня Порошенко задовольнив прохання Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської ОДА. За інформацією прес-служби президента, в. о. голови Дніпропетровської ОДА буде призначено Валентина Резніченка.