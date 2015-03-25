Коломойський подав у відставку. Порошенко її прийняв

Відповідний Указ глава держави підписав під час зустрічі з ним, повідомляє прес-служба президента.

Президент наголосив на тому, що Дніпропетровщина має залишатися надійним захисним рубежем на Сході України. "Маємо забезпечити мир, стабільність та спокій. Дніпропетровщина повинна залишатися бастіоном України на Сході, захищати мир та спокій громадян", - сказав Петро Порошенко.

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За словами Глави держави, виконуючим обов'язки голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації буде призначено Валентина Резніченка.