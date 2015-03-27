Міліція затримала водія автобуса, що підірвався на міні

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

За його словами, водія затримано у порядку ст. 208 КПК України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство двох і більше осіб з необережності), яка передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Читайте такожАвтобус, що підірвався під Горлівкою, нелегально перевозив людей через лінію розмежуванняЯк підкреслив Аброськін, «водій своїми діями свідомо заподіяв смерть людям, прийнявши рішення їхати по ґрунтовій дорозі. Він знав, що уздовж узбіччя дороги встановлено міни. Сподіваюся, він понесе заслужене покарання».

Як повідомляв УНІАН, 25 березня після 20.00 в районі Майорська під час спроби об'їхати по ґрунтовій дорозі стаціонарний блокпост підірвався на міні автобус «ЛАЗ», який перевозив людей з Артемівська до Горлівки. Чотири особи загинули, 21 отримали тілесні ушкодження, 8 з них перебувають у важкому стані. Не постраждали водій і жінка, яка вийшла з автобуса на блокпосту «Курдюмівський».