Як Ющенко піднявся в небо (фоторепортаж)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО задоволений польотом на винищувачі Су-27.

«Я відчув надзвичайно керовану машину», - передав кореспондент УНІАН слова Ющенка.

Він повідомив, що спробував керувати літаком, змінювати потужність його двигунів, і зробив декілька поворотів. Президент зауважив, що відчув, що бойовий літак виконував усі поставлені завдання «надзвичайно керованою».

Водночас Президент зауважив, що у цьому наполовину є заслуга заступника командувача Повітряних сил ЗСУ з авіації, начальника авіації Василя НЕКІФОРОВА, який контролював політ, а половина заслуги – розробників літака.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що літак Су-27 є одним із літаків, який стоїть на озброєнні Збройних Сил, але, незважаючи на свої можливості, вже потребує модернізації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 березня, В.ЮЩЕНКО перебував у 40-й бригаді тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, що дислокується у м.Васильків на Київщині, де здійснив політ на винищувачі Су-27 УБ. Політ тривав близько 35 хвилин.

За словами командувача Повітряних сил Івана РУСНАКА, польотним завданням було передбачено зліт, політ над аеродромом Василькова та обліт території за межами Київської області.

Фото Миколи Лазаренка, Сергія Світлицького / УНІАН