Шокін призначив прокурором Донецької області екс-заступника прокурора Києва

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Також ГПУ зробила ще декілька призначень – першим заступником прокурора Закарпатської області став Іван Шимон, заступником прокурора Кіровоградської області – Анатолій Гой. На посади, крім того, призначено 10 заступників прокурорів областей, 5 прокурорів районів та 3 прокурора міста.

Шокін додав, що призначення відбувалися за новим порядком, до обговорення кандидатур залучалися представники громадськості. Відповідно до наказу Шокіна, матеріали на призначення прокурорів погоджувались усіма заступниками Генерального прокурора.

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Андрій Любович родом з Дніпропетровська, в органах прокуратури цієї області працював з 1998 року. У січні цього року був призначений заступником прокурора Києва.