Парубій задекларував 170 тисяч гривень доходу за минулий рік

Перший заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій задекларував 170 тис. 136 грн доходів за 2014 рік.

Про це йдеться в його декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, оприлюдненій на сайті парламенту.

Згідно з декларацією, ці кошти є заробітною платою, іншими виплатами та винагородами, нарахованими (виплаченими) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору.

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Водночас дохід членів родини Парубія у 2014 році становив 183 тис. 728 грн, з яких, зокрема, 160 тис. грн - дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна.

Парубій вказав у декларації і майно, що перебуває у власності, в оренді чи в іншому праві користування членів його сім'ї, - це земельні ділянки площею 1100 кв. м та квартири площею 21 кв. м.

Крім того, перший віце-спікер вказав, що має автомобіль Suzuki SX-4 2013 року випуску.

У власності, в оренді чи на іншому праві користування членів родини Парубія перебуває Peugeot 508 2013 року випуску.