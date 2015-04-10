Порошенко запевнив, що Одеса постійно перебуває в зоні його уваги (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив в Одесі, коментуючи масове затримання в місті диверсантів.

«Я в Одесі буду постійно. Одеса постійно у зоні моєї уваги. Ми будемо затримувати тоді, коли у нас буде інформація про небезпеку. Я хочу, щоб ми чітко розуміли... Затримано десятки людей, сотні одиниць зброї, десятки кілограмів тротилу, десятки гранат, певна «підривна» література, плани терористичних актів та операцій, телефони громадських діячів», - сказав Порошенко.

Читайте такожПорошенко пообіцяв не допустити повторення травневих подій минулого року в Одесі

Він зазначив, що ці затримання лише підтверджують, що відроджуються не лише збройні сили України, а й діяльність Служби безпеки України, яка раніше була знищена, «нашпигована агентами спецслужб сусідньої держави». Президент зазначив, що сьогодні найкращі фахівці з питань контррозвідки з антитерористичних підрозділів СБУ демонструють, що служба вміє ефективно працювати.

«Затримання (в Одесі - УНІАН) не були приурочені до мого приїзду, хоча я знав деталі операції. Вони проводилися не тільки в Одесі. Їх (диверсантів) сходки були і в Білгород-Дністровському , і в Овідіополі...», - зазначив Порошенко.

Він також заявив, що чутки про нібито активізацію сепаратистських настроїв у районах української Бессарабії не відповідають дійсності.

Він акцентував, що це - брехня, яку вкидали в рамках інформаційної війни проти України.

Читайте такожПорошенко в Одесі випробував автомобіль майбутньої патрульної служби (фото)

Як повідомляв УНІАН, в Одесі за кілька останніх днів СБУ затримала понад 40 диверсантів, які готували теракти на Великодні свята в регіоні.