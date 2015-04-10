В Одесі триває "зачистка" від диверсантів, затримали 40 осіб - СБУ

Про це на своїй сторінці у Facebook написала речник СБУ Олена Гітлянська.

"Заходи із "зачистки" Одеського регіону від диверсантів та терористів продовжуються й сьогодні. У ці хвилини відбуваються нові затримання диверсантів, які мали намір злочинно зірвати одеситам Великодні свята. Загалом СБУ вже затримані 40 осіб, десятьом вже пред’явлено звинувачення. Тривають слідчі дії щодо решти затриманих.Обшуки не припиняються. Вилучено велику кількість зброї та вибухівки", - повідомила Гітлянська.

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За її словами, СБУ спільно з Генпрокуратурою та МВС продовжують активну фазу "зачистки" регіону від злочинних елементів.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня в СБУ повідомили про затримання в Одесі вже 29 членів диверсійної групи.