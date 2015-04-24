У Криму заступника голови Меджлісу відвезли на допит

22:44, 24 квітня 2015
Політика
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Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова співробітники Слідчого комітету Росії в Криму відвезли на допит

Радио Свобода

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"Сьогодні під час засідання Меджлісу кримськотатарського народу, перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов вивезений на допит у слідчий комітет", – повідомив активіст кримськотатарського руху, голова Центрвиборчкому Курултаю Заїр Смедляєв.

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Нагадаємо, нещодавно "правоохоронці" Криму провели обшук у будинку Джелялова в селі Первомайськ Сімферопольського району.

За словами Заїра Смедляєва, останні обшук житла першого заступника голови Меджлісу є акцією залякування. Кримський активіст наголосив, що незабаром у Криму розпочнеться нова хвиля арештів.

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