У Криму заступника голови Меджлісу відвезли на допит
22:44, 24 квітня 2015Політика
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Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова співробітники Слідчого комітету Росії в Криму відвезли на допит
Нарімана Джеляла забрали на допит з засідання Меджлісу / Радіо Свобода
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
"Сьогодні під час засідання Меджлісу кримськотатарського народу, перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов вивезений на допит у слідчий комітет", – повідомив активіст кримськотатарського руху, голова Центрвиборчкому Курултаю Заїр Смедляєв.
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Нагадаємо, нещодавно "правоохоронці" Криму провели обшук у будинку Джелялова в селі Первомайськ Сімферопольського району.
За словами Заїра Смедляєва, останні обшук житла першого заступника голови Меджлісу є акцією залякування. Кримський активіст наголосив, що незабаром у Криму розпочнеться нова хвиля арештів.
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