Естонка Яніка Мерило пішла від міністра Яценюка

Про це пише Українська правда з посиланням на прес-секретаря асоціації UVCA Петра Шевченка, де Мерило працює виконавчим директором.

За його словами, естонська радник пішла з Мінекономіки ще в квітні.

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