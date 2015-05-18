Естонка Яніка Мерило пішла від міністра Яценюка
15:09, 18 травня 2015Політика
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Радник міністра економіки Айвараса Абромавичуса Яніка Мерило припинила співпрацю з Кабміном.
Яника Мірило покинула Кабмін / uaeu.org
Про це пише Українська правда з посиланням на прес-секретаря асоціації UVCA Петра Шевченка, де Мерило працює виконавчим директором.
За його словами, естонська радник пішла з Мінекономіки ще в квітні.
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