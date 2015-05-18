Держдеп: США мають намір поглиблювати участь у реалізації Мінських угод
22:53, 18 травня 2015Політика
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США мають намір поглиблювати участь у реалізації мінських угод щодо припинення вогню в Україні
США мають намір поглиблювати участь у реалізації Мінських угод / mosvedi.ru
Про це заявив журналістам у понеділок представник держдепартаменту Джефф Ратке, повідомляє РИА Новости.
”США активно беруть участь і поглиблюють участь і підтримку реалізації мінських угод”, - сказав Ратке.
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Американські офіційні особи не виключали приєднання США до ”нормандської четвірки”, в яку входять Україні, Франція, Німеччина і Росія.
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