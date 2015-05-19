Міноборони просить Кабмін додатково виділити 7,7 мільярда гривень для забезпечення ЗСУ

Про це УНІАН повідомили в Управлінні комунікацій та преси Міністерства оборони.

«У зв’язку із зростанням чисельності особового складу Збройних сил України після прийняття Закону “Про чисельність Збройних сил України”, проведенням заходів часткової мобілізації, у 2015 році Міністерству оборони України для задоволення невідкладних потреб додатково необхідно 7,7 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, за даними Міноборони, додатково 3,9 млрд грн потрібно на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України; 1,8 млрд грн – на речове забезпечення військовослужбовців; 1,3 млрд грн – на харчування особового складу; 432,5 млн грн – на виплату грошової допомоги сім’ям загиблих та пораненим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції; 181,8 млн грн –для облаштування навчальних центрів, полігонів, польових таборів і блокпостів; 120 млн грн – на виплату грошової компенсації за піднайом житлових приміщень військовослужбовцями.

Зважаючи на зазначене, міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак звернувся листом до прем’єр-міністра Арсенія Яценюка з пропозицією віднайти можливість забезпечення потреб ЗСУ, зокрема, задоволення нагальних потреб у забезпеченні особового складу, членів сімей загиблих, інвалідів та поранених учасників АТО.

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Як повідомляв УНІАН, 18 травня Яценюк заявив, що йому надійшов запит від 12 правоохоронних органів і органів з питань національної безпеки і оборони, які "потребують додаткового фінансування для силових структур до кінця поточного року 17,5 млрд грн".