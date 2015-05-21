У Білорусі підтверджують засідання Контактної групи в Мінську у п’ятницю

Як повідомили в МЗС Білорусі російському агентству «ТАСС», там уже почали акредитацію журналістів на ці заходи, пише Радіо Свобода.

Раніше в четвер, 21 травня, в угрупованні «ДНР», що теж бере участь у роботі Контактної групи, заявили, що її представники візьмуть участь у заході в Мінську у п’ятницю.

У середу, 20 травня, про зустріч Тристоронньої контактної групи, а також її робочої підгрупи з політичних питань, із участю представників збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР» повідомляла речниця представника України в Контактній групі Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

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У перебігу попередньої зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 6 травня її учасники створили чотири робочі підгрупи. Три з них уже зустрічалися: 14 травня економічна, 19 травня підгрупи з гуманітарних питань і з питань безпеки.

Представників сепаратистів долучають до частини засідань Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання в частині сходу України, яку складають ОБСЄ, Україна і Росія. Вони також беруть участь у роботі підгруп.