Порошенко підтвердив звільнення з полону комбата Олега Кузьміних
22:25, 22 травня 2015Політика
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Командир "кіборгів" з Донецького аеропорту Олег Кузьміних звільнений з полону.
Порошенко підтвердив звільнення з полону комбата Олега Кузьміних | zhitomir.info
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.
"О 21.58 був звільнений з полону наш Кіборг - Олег Кузьміних. Про це мені щойно доповів перший заступник Голови СБУ Василь Грицак", - написав він.
Порошенко зазначив, що українського військового звільнили, а не обміняли.
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Нагадаємо, що 37-річний комбат 90 батальйону 81-ї десантної бригади потрапив у полон 20 січня 2015 року. Відео, де терористи "ДНР" вивели чоловіка у натовп, де кожен намагався його вдарити та принизити, сколихнуло громадськість.
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