Порошенко підтвердив звільнення з полону комбата Олега Кузьміних

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.

"О 21.58 був звільнений з полону наш Кіборг - Олег Кузьміних. Про це мені щойно доповів перший заступник Голови СБУ Василь Грицак", - написав він.

Порошенко зазначив, що українського військового звільнили, а не обміняли.

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Нагадаємо, що 37-річний комбат 90 батальйону 81-ї десантної бригади потрапив у полон 20 січня 2015 року. Відео, де терористи "ДНР" вивели чоловіка у натовп, де кожен намагався його вдарити та принизити, сколихнуло громадськість.