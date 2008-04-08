Євросоюз ставить Україну на місце?

У Єврокомісії кажуть, що сьогодні не можна стверджувати, коли Європейський Союз підпише нову угоду з Україною. Про це заявила в Брюсселі в понеділок речниця Європейської Комісії Крістіане Гоманн.

«Переговори про нову, посилену угоду з Україною тривають. Звісно, ми сподіваємося, що досягнемо поступу настільки, наскільки це можливо. Ми також сподіваємося, що на саміті ЄС – Україна на початку осені ми зможемо підбити підсумки. Тоді й побачимо, чи зможемо підписати угоду до кінця року, чи ні», – сказала вона.

Але стверджувати це у даний момент – це «чиста спекуляція», – наголосила речниця Єврокомісії.

Раніше в понеділок Президент України Віктор Ющенко висловив сподівання, що Україна вже у вересні стане «асоційованим членом» Євросоюзу.

Він сподівається, що політичну частину посиленої угоди «Україна – ЄС» можуть підписати вже у вересні.

Радіо Свобода