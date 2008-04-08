Ющенко у Лівії побачив, де може стати в пригоді українська сила

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та лідер лівійської революції Муамар КАДДАФІ обговорили можливості українсько-лівійської співпраці у різних сферах та галузях.

Як повідомляє прес-служба глави держави, зустріч глав держав відбулась учора у рамках офіційного візиту Президента України до Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії Зустріч пройшла у Наметі Лідера Великої Вересневої революції на території його резиденції.

«У нас відбулися надзвичайно теплі, дружні перемовини з лівійським лідером», - сказав В.ЮЩЕНКО на зустрічі з українською громадою, що відбулася після переговорів з М.КАДДАФІ. «Я переконаний, що ми маємо унікальний шанс для співпраці, якщо ми правильно поставимося до наших взаємних можливостей», - додав глава держави.

Він повідомив, що під час зустрічі сторони обговорили можливості українсько-лівійської співпраці у торговельно-економічній і нафтогазовій сферах, сільському господарстві, у галузі транспорту, зокрема, щодо участі України у розбудові залізниці і мостів. «Саме тут український фах, досвід, українська робоча сила могли б добре працювати», - упевнений Президент. Він повідомив, що уже сформував низку доручень відповідним міністерствам із цього приводу.

В.ЮЩЕНКО також наголосив на необхідності розширити військово-технічне співробітництво з Лівією, а також співпрацю у сфері дослідження космосу, авіаційній та авіабудівній промисловості.

Глава Української держави заявив про необхідність ширше представити на лівійському ринку українські підприємства. «Українська присутність у Лівії має бути закріплена», - наголосив він, пояснивши, що йдеться про здійснення конкретних економічних проектів.