Литвин каже, що Тимошенко домовилася з Януковичем про прохідний бар`єр

Партія регіонів та Блок Юлії Тимошенко домовилися про підвищення прохідного бар’єру для політичних партій на наступних парламентських виборах. Таку заяву вчора в ефірі програми "Свобода слова" зробив Володимир Литвин.

За його словами, найбільші політичні сили погодили збільшення прохідного бар’єру з трьох до одинадцяти відсотків.

"Якщо буде реалізовано ті домовленості, які існують між БЮТ і Партією регіонів щодо підвищення прохідного бар’єру до 11%, то цілком очевидно, що ці два олігархічні планово-фінансові клани поділять між собою Україну на лівий і правий береги", - сказав Литвин.

ICTV