Балога пропонує Тимошенко прийняти закон, що мер Києва - Турчинов

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що Блок Юлії Тимошенко має підтримати лідера блоку свого імені Віталія КЛИЧКА як єдиного кандидата від демократичних сил на посаду мера Києва.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, переданому УНІАН прес-службою Президента України.

На його думку, одним із важливих питань для коаліції цього тижня є висунення єдиного кандидата від демократичних сил на перевиборах Київського міського голови. Поки політичні сили, які входять в НУ-НС і БЮТ, не досягли домовленості щодо спільного висуванця.

Керівник Секретаріату припустив, що один із партнерів по коаліції має явно відмінну позицію від думки іншого учасника, керуючись власними великими амбіціями та все зростаючими апетитами. «Склалася дуже дивна ситуація: коаліція протягла через Верховну Раду політичне рішення про перевибори в Києві, спираючись на малодоказову і юридично небездоганну аргументну базу. Однак замість того, щоб розвивати своє досягнення, застрягла у внутрішніх протиріччях. Тим часом день голосування наближається, а єдиного прізвища демсили все не називають, бо БЮТ має власний погляд», - констатував В.БАЛОГА.

З огляду на парадоксальність становища керівник Секретаріату Президента вважає за доцільне, щоб БЮТ виступив на підтримку вже оголошеної кандидатури лідера блоку свого імені В.КЛИЧКА. На думку В.БАЛОГИ, це компромісна фігура, яка влаштовує переважну більшість демократичних сил і відповідає очікуванням міської громади. «Заява БЮТ про підтримку В.КЛИЧКА одночасно стане і заявою на підтвердження єдності коаліції. В іншому випадку внутрішнє напруження в демократичному таборі тільки зростатиме, і нічого хорошого в цьому немає. Тоді залишатиметься лише прийняти спеціальний закон, що столичним градоначальником може бути тільки представник від БЮТ. Наприклад, закон «Про Олександра Турчинова - міського голову Києва», - вважає В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ повідомив. що БЮТ має намір провести консультації зі своїми партнерами по парламентській коаліції про висунення єдиного кандидата в мери Києва до проведення конференції міської організації БЮТ, яка запланована на 10 квітня.